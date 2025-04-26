شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: زيادة بدل الصحفيين أمرا ثابتا لا يرتبط بالأهواء الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن البدل ليس منةً أو منحة، ولا يمكن أن يكون حسب المزاج أو العلاقة الشخصية مع النقيب، ولكننا عملنا على أن تكون زيادته أمرًا ثابتًا ولا يرتبط بالأهواء الشخصية.

وتابع خلال مؤتمر صحفي لإعلان برنامجه الانتخابي: وعدت بأن أكون نقيبا لجميع الصحفيين، وهذا العهد مستمر، كما أتعهد بالتفرغ للنقابة، الاجتماع على أرضيه المهنة مكسب كبير، وعلينا أن نحافظ عليه.

وتابع: "قيل قبل الانتخابات الماضية، لو نجح خالد البلشي ستحترق النقابة، ونجح خالد البلشي، وتفاوض مع مؤسسات الدولة المختلفة لصالح الصحفيين، وفتحنا آفاق مختلفة لهذا التفاوض، وحصلنا على خدمات مختلفة، وتفاوضنا لأجل الصحفيين المحبوسين، ولم تحترق النقابة، بل وتفاوضنا لأجل زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وكل هذا لا يمنع أن نحصل على خدمات مختلفة لصالح الصحفيين".

وأكد "البلشي" أنه طالب بفصل بدل التدريب والتكنولوجيا عن الانتخابات، حتى لا يتم استغلاله لصالح مرشح بعينه، وحتى يحصل عليه الصحفيون، دون أن يكون ورقة ضغط على الجمعية العمومية.

وشدد على أن أن أي شخص يعتقد أن التفاوض الشخصي أقوى من قوة 10 آلاف صحفي هو إهانة للصحفيين، ولقوة الجمعية العمومية، موضحًا أن نقيب الصحفيين يستمد قوته من الجمعية العمومية، وليس من شخصه، لأنه ممثل لهم.