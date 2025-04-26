شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى: النقابة ستظل بيتا للجميع والدعاية الانتخابية لن تؤثر على مبادئنا والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد النقيب بانتخابات التجديد النصفي، أنه يعرض أمام الجمعية العمومية تجربة عامين من العمل النقابي، مستندًا إلى عهد قطعه على نفسه بأن تظل النقابة "بيتاً للجميع"، تحافظ على مصالح الأعضاء باختلاف توجهاتهم.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النقابة للإعلان عن برنامجه الانتخابي، شدد البلشي على أن أي حديث عن محاولات لاستغلال النقابة أو اختطافها ليس سوى جزء من الدعاية الانتخابية، مؤكدًا التزامه الكامل بأن تبقى النقابة مفتوحة لكل أعضائها، مع تمثيل كافة الأطياف دون تمييز أو استثناء.