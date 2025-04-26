شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومى لحقوق الإنسان تختتم زيارتها لشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، اختتمت بعثة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية للمحافظة التي استمرت يومي 22 و23 أبريل 2025، بمشاركة كلا من د.نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، د. ولاء جاد الكريم، د. محمد ممدوح أعضاء اللجنة.

استهدفت الزيارة متابعة حالة الحقوق الصحية بالمحافظة، وتقييم الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شهدت الزيارة مشاركة من السيد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، وتم خلالها عقد اجتماعات متعمقة مع السيد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش وقيادات المنظومة الصحية وكلية الطب بالمحافظة، فضلا عن ممثلي القبائل والمجتمع المدني .

كما قام وفد المجلس بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة شملت مستشفيات العريش، والشيخ زويد وبئر العبد وذلك بهدف تقييم جاهزية واحتياجات البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وإجراءات توفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الصحة والمحافظة في شمال سيناء بدعم من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع التحديات الكبيرة الناتجة عن تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحى الفلسطينيين المتضررين من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. كما تبذل الوزارة والمحافظة جهود ملموسة في رفع كفاءة المنشآت الطبية وتوفير التجهيزات بصورة مرضية للغاية وهو ما يساهم في تسريع وتيرة دمج المحافظة في منظومة التأمين الصحي .

وأشار وفد المجلس إلى أهمية الاستفادة من وجود كلية طب في جامعة العريش لتدعيم القوى البشرية التي سيعول عليها في إنجاح تجربة التأمين الصحي ، كما يدعو المجلس لأهمية الانفتاح على المرافق الصحية للقطاع الخاص، وكذلك والمبادرات الصحية التي تتبناها منظمات العمل الأهلي ودعم قدرتها على استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد المطلوب لتتمكن من الاندماج في منظومة التأمين الصحي .

وسوف يعد المجلس تقريرا تفصيليا بنتائج الزيارة ويشاركه مع الجهات المعنية في أقرب وقت.