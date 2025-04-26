شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي يعرض تفاصيل برنامجه الانتخابى بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، بمقر نقابة الصحفيين، لعرض برنامجه الانتخابي استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها في الثاني من مايو المقبل.

ويتضمن البرنامج خطة عمل ترتكز على تقديم حلول قابلة للتطبيق للأزمات المهنية والاقتصادية التي يواجهها الصحفيون، بالإضافة إلى تطوير دور النقابة في دعم الزملاء وحماية حقوقهم.