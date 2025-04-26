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بالفيديو والصور: 47 زلزالا في تركيا خلال 3 ساعات - أكبرها بقوة 6.2 درجات

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القاهرة - كتب محمد نسيم - ضرب 47 زلزالاً مدينة إسطنبول شمال غرب تركيا، أمس الأربعاء، خلال 3 ساعات، أكبرها كان بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من موقع إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، وقعت 46 هزة أرضية أخرى خلال ثلاث ساعات قبيل الزلزال الأكبر وبعده.

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 12:13 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) بقوة 3.9 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت أصغر الهزات قبالة سواحل منطقتي سيليفري وبويوك تشكمجة بقوة 1.6 درجة، في حين وقع أكبرها قبالة سواحل سيليفري بقوة 6.2 درجات عند الساعة 12:49.

وتراوح عمق الزلازل بين 6 إلى 15 كيلومترا تقريبا في باطن الأرض.

وذكرت "آفاد" والجهات الرسمية المعنية بعدم ورود بلاغات عن خسائر بشرية.

 

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المصدر : وكالات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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