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لقاء ثان يجمع ترامب وزيلينسكي اليوم

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لقاء ثان يجمع ترامب وزيلينسكي اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد -  قال متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الرئيس التقى بنظيره الأميركي دونالد ترامب لمدة 15 دقيقة تقريبا في كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان اليوم السبت، واتفقا على الاجتماع مجددا في وقت لاحق اليوم لإجراء مزيد من المحادثات.
وأظهرت صور نشرها مكتب زيلينسكي الرئيسين جالسين مقابل بعضهما البعض في منتصف قاعة رخامية، دون وجود أي من مساعديهما في الجوار.
وأظهرت صورة أخرى نشرها مكتب زيلينسكي الرئيسين واقفين في نفس المكان، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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