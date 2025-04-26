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ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء في بندر عباس بإيران إلى 281

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سارة السيد 0 تبليغ

  • ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء في بندر عباس بإيران إلى 281 1/2
  • ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء في بندر عباس بإيران إلى 281 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أسفر انفجار قوي وقع السبت في مرفأ رئيسي في جنوب إيران عن سقوط 281 جريحا، وفق رويترز نقلا عن إعلام إيراني.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني السبت بوقوع “انفجار هائل” وحريق في ميناء بمحافظة هرمزغان الإيرانية، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه “وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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