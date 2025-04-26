البيت الأبيض: اجتماع ترامب وزيلينسكي في روما كان مثمرا للغاية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي أجريا محادثات ثنائية قبيل تشييع جنازة بابا الفاتيكان الراحل البابا فرانسيس من ساحة كاتدرائية القديس بطرس في روما.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج؛ وفقا لما نقلته قناة “سي إن إن” الأمريكية- إن ترامب وزيلينسكي اجتمعا اليوم بشكل منفرد وأجريا محادثات مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنه سيتم في وقت لاحق الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الاجتماع.

ويأتي هذا الاجتماع بعدما قال الرئيس الأمريكي إن التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا أصبح “قريبا للغاية”.

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