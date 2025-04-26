أول لقاء بعد “التوبيخ العاصف”.. ترامب يقابل زيلينسكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

بعد مرور نحو شهرين على اللقاء العاصف الذي عقد بينهما في البيت الأبيض وانتهى بشكل دراماتيكي، عقد لقاء مقتضب بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب في روما

فقد التقى الرئيسان اليوم السبت على هامش جنازة البابا فرنسيس، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية. وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، سيرغي نيكيفوروف في تصريح صحفي، إن “الاجتماع عقد وانتهى”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت فرانس برس وفق العربية.

“نقاش مثمر”

بدوره، أكد البيت الأبيض أن ترامب التقى زيلينسكي وأجريا نقاشا مثمرا للغاية، حسب وصفه.

أتى ذلك، بعدما كشف ترامب أمس أن الجانبين الأوكراني والروسي باتا قريبين من الاتفاق. وشدد في منشور على منصته “تروث سوشال” على أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية بين الطرفين.

كما جاء بعد أيام من رفض زيلينسكي مقترحا أميركيا للسلام، نص من ضمن غيرها من البنود التنازل عن شبه جزيرة القرم لصالح روسيا التي احتلتها عام 2014.

ما أثار حفيظة ترامب حينها، الذي وصف تصريحاته بالتحريضية والتي تعقد مسار السلام.

في حين رحبت موسكو بالمقترح الأميركي، مؤكدة في الوقت عينه أنه لا يزال يحتاج للدراسة وتوضيح بعض النقاط.

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