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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر.. لقاء سريع بين ترامب وزيلينسكي على هامش جنازة بابا الفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا "مثمرًا للغاية" السبت قبيل بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس، وفق البيت الأبيض.
يأتي هذا في حين تمارس الرئاسة الأمريكية ضغوطا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا تخشى كييف أن تخالف شروطه مصالحها.
وتزامنًا مع ذلك، أعلنت موسكو استعادتها لمنطقة كورسك الروسية بالكامل من أوكرانيا.
يأتي هذا في حين تمارس الرئاسة الأمريكية ضغوطا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا تخشى كييف أن تخالف شروطه مصالحها.
وتزامنًا مع ذلك، أعلنت موسكو استعادتها لمنطقة كورسك الروسية بالكامل من أوكرانيا.
لا معلومات حتى الآن
ولم يتم تسريب أي معلومات على صلة بفحوى المحادثات التي جرت بينهما، لكن البيت الأبيض وعد بإعطاء مزيد من التفاصيل لاحقا حول هذا اللقاء، وهو الأول منذ السجال الذي دار بينهما في واشنطن في 28 فبراير حين وجّه ترامب ونائبه جاي دي فانس انتقادات حادة لزيلينسكي.
لاحقا، أعلن الناطق باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف لصحافيين أن زيلينسكي وترامب اتفقا على عقد اجتماع ثان السبت بعد لقاء أول "استمر 15 دقيقة" وصفه مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك بأنه "بناء".
وقال نيكيفوروف "اتفق الرئيسان على مواصلة المباحثات اليوم. وتعمل الفرق على تنظيم تكملة الاجتماع".
ونشرت الرئاسة الأوكرانية صورا لزيلينسكي وترامب في لقاء منفرد وأخرى تظهرهما مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.