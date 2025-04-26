شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر.. لقاء سريع بين ترامب وزيلينسكي على هامش جنازة بابا الفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا "مثمرًا للغاية" السبت قبيل بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس، وفق البيت الأبيض.

يأتي هذا في حين تمارس الرئاسة الأمريكية ضغوطا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا تخشى كييف أن تخالف شروطه مصالحها.

وتزامنًا مع ذلك، أعلنت موسكو استعادتها لمنطقة كورسك الروسية بالكامل من أوكرانيا.



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