شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يعلن تحرير كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

استعادة كورسك

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه تم إرغام جميع القوات الأوكرانية على مغادرة منطقة كورسك الروسية.وقال بيسكوف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخبر في اجتماع اليوم السبت.وفي وقت سابق قال غيراسيموف، إن قواته استعادت أكثر من 99% من أراضي كورسك التي احتلّتها أوكرانيا في هجوم شنّته في أغسطس.كما أعلن مسؤولون، أن روسيا طردت القوات الأوكرانية من أحد آخر معاقلها الباقية في منطقة كورسك.