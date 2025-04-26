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الكرملين يعلن تحرير كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية

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د ب أ- موسكو 0 تبليغ

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  • الكرملين يعلن تحرير كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية 2/2

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الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأنه تم إرغام جميع القوات الأوكرانية على مغادرة منطقة كورسك الروسية.
وقال بيسكوف لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن فاليري غيراسيموف، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالخبر في اجتماع اليوم السبت.

استعادة كورسك

وفي وقت سابق قال غيراسيموف، إن قواته استعادت أكثر من 99% من أراضي كورسك التي احتلّتها أوكرانيا في هجوم شنّته في أغسطس.
كما أعلن مسؤولون، أن روسيا طردت القوات الأوكرانية من أحد آخر معاقلها الباقية في منطقة كورسك.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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