شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 29 شخصًا جراء زلزال الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصاب زلزال بقوة 6.3 درجات مدينة إسميرالداس الساحلية في الإكوادور، الجمعة، مخلفًا 29 جريحًا وأضرارًا بأكثر من 135 منزلًا، إضافة إلى انقطاع الكهرباء في 90% من المدينة.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع قبالة الساحل على عمق 35 كيلومترًا، وشُعر به في العاصمة كيتو.وأفادت خدمات الطوارئ بتضرر أربعة مراكز صحية، و26 مدرسة، وطريقين، وجسر، مع انهيار جزئي لواجهة مبنى عسكري، وأدى الحادث إلى تعليق عمليات مصفاة إسميرالداس وخط أنابيب تابع لشركة بتروإكوادور مؤقتًا.