شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أكثر من 400 جريح في انفجار الميناء جنوب إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 400 شخصًا على الأقل بعد نشوب حريق ووقوع انفجار هائل في ميناء في إيران، بمحافظة هرمزغان الإيرانية، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران طبقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه "وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".