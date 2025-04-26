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إصابة أكثر من 400 جريح في انفجار الميناء جنوب إيران

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أ ف ب - طهران 0 تبليغ

إصابة أكثر من 400 جريح في انفجار الميناء جنوب إيران

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الدمام - شريف احمد - أصيب أكثر من 400 شخصًا على الأقل بعد نشوب حريق ووقوع انفجار هائل في ميناء في إيران، بمحافظة هرمزغان الإيرانية، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران طبقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.
ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه "وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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