أشار السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، الى أن "إحدى الحاويات المخزنة انفجرت في رصيف ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس، ما تسبب في اندلاع حريق كبير في الرصيف بسبب قربه من موقع تخزين الوقود".
وذكر أماني، أنه "أصيب بما يقارب ٣٠٠ شخصا في الانفجار والحريق، وتسبب الحادث في أضرار بالمباني المجاورة والسيارات المتوقفة في الموقع. ويجري التحقيق حاليا لمعرفة الأسباب الدقيقة للانفجار والإهمال الذي أدى إلى وقوع الحادث".
وشدد على أن "هذه الحادثة كانت أصغر حجماً بكثير من انفجار مرفأ بيروت ولا يمكن مقارنتها به".
كانت هذه تفاصيل خبر أماني: الانفجار في بندر عباس أصغر حجمًا بكثير من انفجار مرفأ بيروت ولا يمكن مقارنته به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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