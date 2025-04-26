حاصباني: المطلوب من "حزب الله" التحلّي بالوعي الكامل والاعتراف بأن سلاحه يشكّل تهديداً له وللبنان

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني، أن "الخطوة الاولى لانهيار نظام الاسد بدأت في 26 نيسان عام ٢٠٠٥ مع جلاء جيشه من لبنان وهو راح ينهار منذ 20 سنة تدريجياً".

ورأى حاصباني، في مقابلة إذاعية، أن "المواجهة لتثبيت سيادة الدولة اللبنانية - عبر بسط سلطتها وإحتكارها السلاح وقرار الحرب والسلم ورسم السياسات الخارجية - لم تنته ومعركتنا مستمرة حتى اليوم".

ورداً على سؤال عن قول رئيس مجلس النواب نبيه بري "إن السلاح ورقة قوة ولن نسلمه الآن قبل تطبيق الشروط المطلوبة منه"، أوضح حاصباني "ربما ما يقصد الرئيس بري بعبارة الآن هو نوع من تطبيق تدريجي من الجهتين لوقف إطلاق النار".

واعتبر أن "بري يعكس بكلماته الثلاث لن نسلمه الآن" ثلاثة أمور: رغبة "الحزب" بالإبقاء على سلاحه، ما يريده هو من مناورة سياسية لتقطيع المرحلة كي تتضح الصورة الاقيليمية، وما يطلبه الغرب من لبنان لذا قد يكون المقصود بكلمة الآن ان بالإمكان تسليمه لاحقاً".

وأضاف أن "حزب الله يحاول شراء الوقت عبر فصل شمال الليطاني عن جنوب الليطاني، فما هو دور السلاح الخفيف والمتوسط في شمال الليطاني، طالما ان السلاح الثقيل موضوع إستهداف؟ في جنوب الليطاني تتم مصادرة أو تسليم سلاح "الحزب". أما ما يهم الغرب وإسرائيل حالياً من شمال الليطاني هو المنطقة الجغرافية مقابل إصبع الجليل والتي تشكل خطراً على شمال إسرائيل".

عن الحوار الثنائي المرتقب بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"حزب الله"، رأى أن "قرار تسليم السلاح أتخذ والمفاوصات ستكون على آلية وجغرافية وتوقيت التسليم".

ولفت الى أن "كلمة حوار بين الرئيس عون والحزب بحسب ما يحصل بالفعل تعني محادثات talks وليس حواراً بمعنى dialogue. المطلوب من الحزب التحلّي بالوعي الكامل والاعتراف بأن هذا السلاح لم يعد أداة دفاع عن الحزب بل عبء مكلف عليه ويشكّل تهديداً له وللبنان".

بلدياً، أوضح حاصباني أن "هناك محاولات من البعض لتأجيج المشاعر الطائفية لعرقلة التوافق. مسيحياً هناك من زايد بمسألة صلاحيات المحافظ وإسلامياً هناك من زايد بالدفاع عن صلاحيات رئيس البلدية، لأن هؤلاء المزايدين تضررت مصالحهم من التوافق والمناصفة والحفاظ على تعدّدية العاصمة وتفاعل المكونات في ما بينها".

وأردف "لذا احمّل المزايدين مسؤولية ضرب المناصفة أو أي توافق في بيروت. انهم يبحثون عن أدوار لهم لأن حجمهم في العاصمة غير وازن".

هذا وتوقف حاصباني عن رحيل البابا فرنسيس، قائلاً "ذكراه ستبقى مؤبدة عبر أعماله الإنسانية وسعيه لتعزيز السلام وإحترام كرامة الإنسان والحوار بين الاديان".