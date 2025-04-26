وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في الرابية رفضًا للسياسات التركية بشأن الإبادة الجماعية للأرمن

نظّمت مصلحة طلاب زاواريان التابعة لحزب الطاشناق، إلى جانب قطاع الشباب والأشبال في لبنان، وقفة احتجاجية أمام السفارة التركية في الرابية، "رفضاً للسياسات التركية الإنكارية والمستمرة لأكثر من 110 أعوام، والتي تنكر الإبادة الجماعية للأرمن، ومطالبةً بالعدالة".

وانطلقت الوقفة بمسيرات حاشدة تحمل أعلام لبنان وأرمينيا وأرتساخ، فيما ارتفعت الأصوات بالأناشيد الثورية من مكبّرات الصوت، ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات كتب عليها "الاعتراف هو الخطوة الأولى نحو العدالة"، "تذكّر... ذكّر... وطالب"، "إنكار الإبادة جريمة"، "شعب واحد... قضية واحدة... وطن واحد"، "نسيان؟ مستحيل... تنازل؟ مستحيل... نضال؟ إلى الأبد". وحمل المتظاهرون خريطة تاريخية لأرمينيا، وقام أحفاد الناجين من غرب أرمينيا بالتوقيع عليها، مطالبين باستعادة أراضيهم.