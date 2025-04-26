استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية يوسف محمد بيضون على رأس وفد من مجلس الأمناء والهيئة الادارية للجمعية حيث تناول البحث الاوضاع العامة والمستجدات وشؤوناً وتربوية وبرامج عمل الجمعية. كذلك استقبل بري أيضاً نائب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سليم الصايغ حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية.

كانت هذه تفاصيل خبر بري بحث المستجدات خلال إستقباله رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية العاملية ومجلس الامناء والهيئة الادارية للجمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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