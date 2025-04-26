وفد من أهالي ضحايا وشهداء تفجير المرفأ زار نصار: لمواصلة التحقيق في التفجير بطريقة شاملة ومستقلة

زار وفد من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت، وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة، للتأكيد على "الضرورة الملحة وأهمية مواصلة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، بطريقة شاملة ومستقلة وبعيدة عن أي شكل من أشكال تدخل السياسيين او الأبواق المأجورة التابعة لهؤلاء"، وفق بيان مشترك صادر عن "جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت" و"تجمّع 4 آب"، و"جرحى و متضرري انفجار المرفأ".

وجاء في البيان أنّ "الأهالي عبروا عن امتنانهم لما قام به وزير العدل ضمن صلاحياته من تعيينات للمراكز القضائية الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى وتشكيل الهيئة الاتهامية المختصة للنظر باستئناف أي قرار صدر أو قد يصدر عن القاضي حبيب رزقالله المكلف بالتحقيق بجرم اغتصاب السلطة المزعوم من قبل القاضي عويدات".

وعلم الوفد أن "الوزير قد قام بما يلزم من أجل الوفد الفرنسي الذي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل من أجل تبادل المعلومات لا سيما ما اوصل إليه التحقيق الفرنسي".

وقد أكد وفد الأهالي للوزير أن "همهم الوحيد بعد خسارتهم الكبيرة هو الحقيقة والعدالة ومحاسبة المرتكبين وهذا حق الضحايا بعيدا عن أي تسييس، وهذا ما لمسه الأهالي في بداية العهد الجديد ولا سيما ما قام به معالي الوزير من إجراءات تندرج ضمن مهامه".