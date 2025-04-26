"معاريف" عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي: لا علاقة للجيش بالانفجار الذي وقع في إيران

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نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي، قولهم إنّه "لا علاقة للجيش بالانفجار الذي وقع في إيران".
وسبق وأن أكّدت وزارة النفط الإيرانية، أنّ الانفجار الذي وقع صباح اليوم في بندر عباس "غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة"، في حين بلغ عدد الجرحى جراء الانفجار اكثر من 300.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك المدينة.
وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن أضرار كبيرة في محيط الانفجار وعن إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الانفجار.
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