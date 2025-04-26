خدمات الطوارئ الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي إلى 281

أعلن متحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، في تصريح لوكالة "تسنيم"، عن "ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء رجائي إلى 281".

وسبق وأن أكّدت وزارة النفط الإيرانية، أنّ الانفجار الذي وقع صباح اليوم في بندر عباس "غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة".

وكان قد أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك المدينة.

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن أضرار كبيرة في محيط الانفجار وعن إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الانفجار.