النيابة العامة في اسطنبول: نحو 50 موقوفا في إطار التحقيق مع رئيس بلدية اسطنبول

أعلنت النيابة العامة في اسطنبول، عن "توقيف نحو 50 من مقربي ومناصري رئيس بلدية المدينة المعارض والمسجون منذ نهاية آذار أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيق بفساد يطاله".

وجاء في بيان للنيابة العامة في اسطنبول أنه "في إطار التحقيق، صدرت مذكرات توقيف بحق 53 شخصا في اسطنبول وأنقرة خصوصا، وتم توقيف 47 منهم".

وفي 19 آذار، أوقف إمام أوغلو وهو أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب إردوغان، وأودع الحجز الاحتياطي في 25 آذار، بتهمة "الفساد"، في حين كان متوقعا أن يرشحه حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن بين المعتقلين صباح السبت، وفق الصحافة التركية، كبيرة مساعدي رئيس البلدية، قدرية قصاب أوغلو، وشقيق زوجته ديليك إمام أوغلو، مسؤول هيئة إدارة المياه، ومسؤولون سابقون في البلدية.