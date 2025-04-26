البابا فرنسيس يُدفن في كاتدرائية مريم الكبرى في روما بعد نقل جثمانه بموكب من ساحة القديس بطرس

نُقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية مريم الكبرى في روما من أجل أن يُدفن فيها، بعد أن انطلق جثمانه بموكب من ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

وكانت قد أقيمت مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، والتي ترأسها عميد مجمع الكرادلة الإيطالي جوفاني باتيستا ري.

هذا، وقرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس حزنا استعدادًا لجنازة البابا فرنسيس.

وأقيمت للبابا فرنسيس جنازة مهيبة بحضور أكثر من 200 ألف شخص ونحو خمسين رئيس دولة وعشرات الملوك وأعضاء العائلات الملكية.

هذا، وشارك رئيس الجمهورية جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون في الجنازة بعد أن وصلا يوم أمس إلى روما.