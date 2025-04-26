الخارجية الإيرانية: برامج إيران الدفاعية والصاروخية غير مطروحة في المفاوضات مع أميركا

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح للتلفزيون الإيراني، أنّ برامج إيران الدفاعية والصاروخية ليست مطروحة للنقاش خلال المفاوضات النووية غير المباشرة مع أميركا.

ويأتي تصريح بقائي في وقت لا تزال فيه الجولة الثالثة من الفاوضات في مسقط مستمرّة.

وكانت قد أوردت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية أنّه "من المقرر أن تستمر هذه الجولة من المفاوضات، مثل الجولتين السابقتين، يوما واحدا. ومع ذلك، ونظرا لأن المفاوضات سوف تركز على القضايا الفنية والمتعلقة بالخبراء وفحص التفاصيل، فمن الممكن أنّ تُمدد إذا اقتضى الأمر".