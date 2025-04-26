أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بانتهاء عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية".
هذا وهنأ بوتين "القوات الروسية التي ساهمت في تحرير كورسك"، لافتاً الى أن "مغامرة النظام الأوكراني في كورسك فشلت بشكل كامل".
ورأى أن "القضاء التام على العدو في كورسك يهيئ الظروف لنجاحات جديدة للجيش الروسي على جبهات أخرى، وخسائر كييف في مقاطعة كورسك ستنعكس حتمًا على كامل خط التماس".
وذكر أن "تحرير مقاطعة كورسك يعجل بهزيمة النظام النازي الجديد".
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين أبلغ بانتهاء عملية تحرير مقاطعة كورسك الروسية من القوات الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.