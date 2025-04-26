شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يناقش إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات غدًا والان مع تفاصيل الخبر

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية تشمل كافة أنواع العقارات، مما يتيح تصنيفًا دقيقًا للملكية العقارية، ورصد اشتراطات البناء والمخالفات، وتحديد الضريبة العقارية، بالإضافة إلى تتبع استهلاك المرافق الأساسية مثل المياه والغاز والكهرباء.

كما يسعى المشروع إلى ضبط التقسيم الإداري وجهات الولاية على العقارات، عبر منصة معلوماتية متكاملة تحتوي على كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية للعقار وأي تصرفات تطرأ عليه.