شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 115 شخصًا بعد حريق وانفجار هائل بميناء في إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 115 شخصًا على الأقل بعد نشوب حريق ووقوع انفجار هائل في ميناء في إيران، بمحافظة هرمزغان الإيرانية، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب طهران طبقًا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه "وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".