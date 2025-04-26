أجراس الكنائس في عدد من المناطق قرعت تزامنًا مع مراسم جنازة البابا فرنسيس

قُرعت أجراس الكنائس في عدد من المناطق اللبنانية تزامنًا مع مراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.
وكانت قد بدأت مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، والتي رأسها عميد مجمع الكرادلة الإيطالي جوفاني باتيستا ري.
هذا، وقرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس حزنا استعدادًا لجنازة البابا فرنسيس.
وتُقام للبابا فرنسيس جنازة مهيبة بحضور أكثر من 200 ألف شخص ونحو خمسين رئيس دولة وعشرات الملوك وأعضاء العائلات الملكية.
هذا، وشارك رئيس الجمهورية جواف عون والسيدة الأولى نعمت عون في الجنازة بعد أن وصلا يوم أمس إلى روما.
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