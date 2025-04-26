هاني بإطلاق مشروع لإعادة تأهيل مزارع الزيتون المتضررة: سنطلق قريبًا حملة وطنية بشأن أهمية الزراعة

أكّد وزير الزراعة نزار هاني، أنّ "الوزارة ستكون دائما إلى جانب المواطنين في دعم القطاع الزراعي، وستُطلق قريبًا حملة وطنية بعنوان "الزراعة نبض الأرض"، تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الزراعة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني".

كلام هاني جاء خلال رعايته إطلاق المجموعة العربية لحماية الطبيعة بالشراكة مع الشبكة العربية للسيادة على الغذاء، وعدد من الجمعيات الأهلية، مشروع "معاً لزيتون لبنان"، الهادف إلى إعادة تأهيل مزارع الزيتون المتضررة نتيجة العدوان الإسرائيلي وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في مقر نقابة المهندسين في بيروت.

وأكد هاني في كلمته أن "الرسالة التي تحملها، هي رسالة وحدة وتعاون بين المزارعين وصنّاع القرار، بهدف الوقوف إلى جانب المزارع الجنوبي ودعم القطاع الزراعي في جميع المناطق اللبنانية "، مضيفاً أن "لدينا اليوم فرصة حقيقية في لبنان لنعمل معًا بروح التضامن، لأننا نعيش على أرض واحدة وننتمي إلى قضية واحدة"، مؤكدًا أن "الحكومة تعمل بخطوات عملية ومدروسة، وأن إعادة تأهيل القطاع الزراعي، خصوصًا في المناطق المتضررة، تُعدّ أولوية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي، ومواجهة التغيرات المناخية، واعتماد التقنيات الحديثة لمواكبة التحديات الراهنة".

ودعا هانتي، بالتعاون مع "العربية لحماية الطبيعة" وخبراء الوزارة، إلى دعم هذه الحملة الوطنية والانخراط فيها.