أثيوبية رمت بنفسها من الطابق الثاني في النبطية

رمت عاملة اثيوبية في العشرين من عمرها بنفسها من الطابق الثاني، من منزل مخدوميها، في حي كسار الزعتر، في مدينة النبطية، حيث فارقت الحياة.
وحضرت الى المكان دورية من الادلة الجنائية واجرت تحقيقا، وعملت لاحقا سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني على نقل الجثة الى براد احد مستشفيات النبطية.
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