إدارة الطوارئ الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين إلى 195 إثر الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس

أعلنت إدارة الطوارئ الإيرانية، عن "ارتفاع عدد المصابين إلى 195 إثر الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس".
وسبق وأن أكّدت وزارة النفط الإيرانية، أنّ الانفجار الذي وقع صباح اليوم في بندر عباس "غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة".
وكان قد أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك المدينة.
وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن أضرار في محيط الانفجار وعن إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب وقوع الانفجار.
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