إدارة الطوارئ الإيرانية: نقل 80 مصابا للمستشفيات إثر الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس

أعلن متحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية، عن "نقل 80 مصابًا للمستشفيات إثر الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس".

ويأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن مصدر بإدارة الأزمات، عن سقوط 47 مصابا بحصيلة أولية للانفجار الذي وقع بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد في وقت سابق من اليوم.

هذا وأكّدت وزارة النفط الإيرانية، أنّ "الانفجار في بندر عباس غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة".

وكان قد أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك المدينة.