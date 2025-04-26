القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بصاروخ باليستي قاعدة "نيفاتيم" الجوية بمنطقة النقب جنوبي فلسطين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا قطاع غزة نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بحمد الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه".

وأكدت القوات المسلحة، أنها "ستواصل التصدي للعدوان الأمريكي ولن تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية استجابة لتطورات الموقف الميداني وتعزيزا لعوامل الصمود ودعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكدت أن "العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة بالتوكل على الله حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".