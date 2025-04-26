"تسنيم": إعلان حالة التأهب التام في مدينة بندر عباس الإيرانية جراء الانفجار

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن "إعلان حالة التأهب التام في مدينة بندر عباس جراء الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي".
وفي وقت سابق، أكّدت وزارة النفط الإيرانية، أنّ "الانفجار في بندر عباس غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة".
وكان قد أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك المدينة.
من جهتها، ذكرت وكالة "تسنيم"، أنّ "الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران وقع في خزان وقود لسبب غير معروف"، مؤكدة أنّه تم تعليق أنشطة الميناء وإرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة للسيطرة على الحريق.
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