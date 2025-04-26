وزارة النفط الإيرانية: الانفجار في بندر عباس غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة

أكّدت وزارة النفط الإيرانية، أنّ "الانفجار في بندر عباس غير مرتبط بالمنشآت النفطية بالمدينة".

وكان قد أفاد التلفزيون الإيراني، بأنّ الانفجار الذي وقع في مدينة بندر عباس ناجم عن حريق في مخزن للمواد القابلة للاشتعال في جمارك المدينة.

من جهتها، ذكرت وكالة "تسنيم"، أنّ "الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران وقع في خزان وقود لسبب غير معروف"، مؤكدة أنّه تم تعليق أنشطة الميناء وإرسال فرق الاستجابة السريعة على الفور إلى المنطقة للسيطرة على الحريق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة أنباء "فارس الإيرانية، عن "إنفجار كبير في ميناء بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد".

هذا وأكّدت إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان الإيرانية، عن "انفجار عنيف في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق".