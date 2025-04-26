"فارس": انفجار كبير في ميناء بمدينة بندر عباس جنوبي إيران

أفادت وكالة أنباء "فارس الإيرانية، عن "إنفجار كبير في ميناء بمدينة بندر عباس جنوبي البلاد". هذا وأفادت إدارة الأزمات بمحافظة هرمزغان الإيرانية، عن "انفجار عنيف في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق".

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