بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس بساحة القديس بطرس في روما

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت صباح اليوم السبت مراسم تشييع البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وسط حضور جماهيري ودبلوماسي واسع.​

وانطلقت المراسم في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت روما، حيث تم نقل نعش البابا فرنسيس إلى الساحة وسط قرع الأجراس وتصفيق الحشود.

وحضر المراسم نحو 200,000 شخص من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك زعماء دول وشخصيات بارزة مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمير ويليام ممثلًا عن العائلة الملكية البريطانية.