صور| آلاف المشيعين وشخصيات عالمية يحتشدون في جنازة بابا الفاتيكان

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الدمام - شريف احمد - تجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت مبكر من صباح السبت استعدادا لتشييع جنازة البابا فرنسيس.ومن المقرر أن تبدأ مراسم تشييع الجنازة في كاتدرائية القديس بطرس في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من المشاركين في الساحة الخارجية لها.ووصل عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة.ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، أنه بالإضافة إلى ترامب سيشارك في مراسم الجنازة أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة وزعماء الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأمير وليام، كما ستحضر العائلة المالكة الإسبانية.وبينما من المقرر أن يحضر كبار الشخصيات، سوف يدخل السجناء والمهاجرون الكنيسة حيث سيتم دفنه، مما يعكس أولوياته كبابا.