- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور| آلاف المشيعين وشخصيات عالمية يحتشدون في جنازة بابا الفاتيكان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تجمع آلاف الأشخاص في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في وقت مبكر من صباح السبت استعدادا لتشييع جنازة البابا فرنسيس.
ومن المقرر أن تبدأ مراسم تشييع الجنازة في كاتدرائية القديس بطرس في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من المشاركين في الساحة الخارجية لها.
ووصل عدد من زعماء العالم، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى روما للمشاركة في مراسم تشييع الجنازة.
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، أنه بالإضافة إلى ترامب سيشارك في مراسم الجنازة أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة وزعماء الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأمير وليام، كما ستحضر العائلة المالكة الإسبانية.
وبينما من المقرر أن يحضر كبار الشخصيات، سوف يدخل السجناء والمهاجرون الكنيسة حيث سيتم دفنه، مما يعكس أولوياته كبابا.
ومن المقرر أن تبدأ مراسم تشييع الجنازة في كاتدرائية القديس بطرس في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع أن يحتشد مئات الآلاف من المشاركين في الساحة الخارجية لها.
أخبار متعلقة
ترامب وبايدن يصلان إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس
الجيش الهندي يعلن عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان
ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت، أنه بالإضافة إلى ترامب سيشارك في مراسم الجنازة أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة وزعماء الاتحاد الأوروبي إلى جانب الأمير وليام، كما ستحضر العائلة المالكة الإسبانية.
وبينما من المقرر أن يحضر كبار الشخصيات، سوف يدخل السجناء والمهاجرون الكنيسة حيث سيتم دفنه، مما يعكس أولوياته كبابا.
مشاركة الرئيس الأوكراني
ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى روما للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس. وأكد مكتبه الصحفي وصوله، لينضم إلى السيدة الأولى أولينا زيلينسكا، التي سبقته.
وبعد القداس، سيتم نقل نعش البابا إلى كنيسة القديس بطرس، حيث سينطلق موكب من هناك لدفن الجثمان.
ووصل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزوجته جيل بايدن، إذ تلقيا الترحيب من رجال الدين لدى وصولهما لحضور مراسم جنازة البابا الراحل فرانسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
ومن المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق الممتد على مسافة ستة كيلومترات عبر وسط روما - مرورا بمعالم سياحية مثل ساحة فينيسيا والكولوسيوم - إلى كنيسة القديسة مريم الكبرى، حيث سيوارى الثرى جثمان البابا فرنسيس ، وكان قد زارها بشكل متكرر طوال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.