شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وبايدن يصلان إلى الفاتيكان للمشاركة في تشييع جنازة البابا فرنسيس والان نبدء بالتفاصيل

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تشييع الجثمان

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الفاتيكان رفقة زوجته، للمشاركة فى تشييع جنازة البابا فرنسيس، رغم خلافه معه بشأن الهجرة والمناخ وقضايا أخرى.كما وصل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إلى ساحة القديس بطرس صباح السبت، قبل وقت قصير من بدء مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس.وكان بايدن، ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة، برفقة زوجته جيل بايدن، ولم يكن الرئيس السابق جزء من الوفد الأمريكي الرسمي الذي يرأسه خليفته الرئيس دونالد ترامب.وبدأت مراسم تشييع جنازة البابا الذي توفي يوم الإثنين الماضي في عيد الفصح في الساعة العاشرة صباحا (800 بتوقيت جرينتش).