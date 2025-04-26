وزير الداخلية تفقد غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية في مبنى الوزارة

تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في إطار التحضيرات المتواصلة للإنتخابات البلدية والإختيارية، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية، في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة.
وستضم هذه الغرفة التي يبدأ عملها في ٢٨-٤-٢٠٢٥ وينتهي في ٦-٦-٢٠٢٥، ممثلين عن الأجهزة الأمنية والمدراء العامين في الوزارة ومهمتها مواكبة العملية الإنتخابية وتلقي الشكاوى واقتراح التدابير الإجرائية المناسبة خلال العملية الإنتخابية، والتنسيق بين مختلف غرف العمليات العائدة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والسهر على سلامة العملية وعلى إجرائها بأمان.
واطلع الحجار على التجهيزات الفنية التي يقوم بها فريق العمل من إداريين وأمنيين وحثّهم على تكثيف جهودهم في سبيل إنجاح العملية الإنتخابية في مراحلها الأربعة.
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