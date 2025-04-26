بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان

بدأت مراسم جنازة البابا فرنسيس في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، والتي سيرأسها عميد مجمع الكرادلة الإيطالي جوفاني باتيستا ري.
هذا، وقرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس حزنا استعدادًا لجنازة البابا فرنسيس.
وتُقام للبابا فرنسيس جنازة مهيبة بحضور أكثر من 200 ألف شخص ونحو خمسين رئيس دولة وعشرات الملوك وأعضاء العائلات الملكية، بينهم رئيس الجمهورية جواف عون.
وهذا الأسبوع، انتظر أكثر من 250 ألف شخص ساعات طويلة لإلقاء نظرة الوداع على جثمان البابا فرنسيس الذي وضع نعشه في كاتدرائية القديس بطرس.
واضطر الفاتيكان إلى ترك أبواب الكاتدرائية مفتوحة حتى ساعات متأخرة من الليل.
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