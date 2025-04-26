عميد مجمع الكرادلة الإيطالي: البابا فرنسيس شارك آلام الجميع وكان يرفع صوته مطالبًا بالسلام

أشار عميد مجمع الكرادلة الإيطالي جوفاني باتيستا ري، في عظة خلال جنازة البابا فرنسيس، إلى أنّه "ستبقى آخر صورة للبابا فرنسيس محفورة في قلوبنا حين أصرّ على أن يمنحنا البركة في ساحة القديس بطرس رغم معاناته الصحية".

وقال إنّ البابا فرنسيس كان يحمل في قلبه خبرة سنوات طويلة حين انتخب عام 2013، مشيرًا إلى أنّ البابا فرنسيس حافظ على طبيعته الأصيلة واسلوبه في القيادة، موضحة أنّه كان "يتواصل بشكل مباشر مع الأفراد والشعوب برغبة صادقة للاقتراب من الجميع، لا سيّما من المهمّشين والمضحّين دون كلل وملل"، موضحًا أنّ البابا فرنسيس شارك حقًا آلام الجميع.

وشدد عميد مجمع الكرادلة، على أنّ البابا فرنسيس كان يرفع صوته مطالبًا بالسلام، وكان يؤكد أنّ الحرب دمار للانسان والديار والمدارس والمستشفيات.