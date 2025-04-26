أعلن مسؤول في حركة حماس أن الحركة مستعدة لصفقة لإنهاء الحرب تشمل "تبادل الأسرى دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات"، بينما من المقرر أن يلتقي وفد من الحركة في وقت لاحق السبت بوسطاء في القاهرة.
وفي اليوم الـ38 من استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة" عن مقتل 61 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، يأتي ذلك في وقت تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني خطير شمال القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في حماس لـ"أ.ف.ب": الحركة مستعدة لهدنة لخمس سنوات في غزة ضمن صفقة لإنهاء الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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