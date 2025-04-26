"تسنيم": بدء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا في مسقط

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن "بدء الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأميركا في مسقط".

وكان قد الإتفاق على اجتماع الولايات المتحدة وإيران السبت في عُمان في جولة ثالثة من المحادثات بشأن برنامج طهران النووي، بعد إعلان الجانبين إحراز تقدم في الاجتماعات الأخيرة في روما.

وتأتي هذه الاجتماعات، بوساطة عُمانية، عقب جولتين سابقتين من المفاوضات غير المباشرة، عُقدت أولاهما في 12 نيسان في مسقط، ثم الثانية في 19 نيسان في روما.