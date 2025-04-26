رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب التقى زيلنسكي في روما وأجريا نقاشا مثمرا للغاية

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالبيت الأبيض، قوله إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما على هامش جنازة البابا فرنسيس وأجريا نقاشا مثمرًا للغاية".

وفي وقت سابق، أكد ترامب بعيد وصوله إلى العاصمة الإيطالية للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس، أن روسيا وأوكرانيا "قريبتان جدًا من اتفاق"، بعد تصريح له أشار فيه إلى أن روسيا ستحتفظ بشبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 من أوكرانيا..

لكن رغم هذه الضغوط، أعاد زيلينسكي التأكيد مساء الجمعة أن القرم أوكرانية.

وكان زيلينسكي اختصر زيارة جولة خارجية له وعاد إلى كييف إثر هجوم صاروخي روسي أودى بحياة 12 مدنيا وأصاب العشرات فجر الخميس في كييف، وفق السلطات الأوكرانية.