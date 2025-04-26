الجيش البولندي: مروحية عسكرية روسية اخترقت مجالنا الجوي فوق بحر البلطيق

أعلن الجيش البولندي، أنّ "مروحية عسكرية روسية اخترقت مجالنا الجوي فوق بحر البلطيق".
وتعتبر بولندا أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا.
وفي 23 نيسان الحالي، وجّه وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، انتقادًا حادًا لروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، متسائلًا: "أليس لديكم ما يكفي من الأراضي؟".
وفي خطاب سنوي ألقاه أمام مجلس النواب في البرلمان البولندي، تناول سيكورسكي الوضع الصعب الذي تواجهه بولندا مع استمرار الحرب عبر الحدود وخطر توسع النزاع، محذرًا من "تفكك" الوحدة الغربية.
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