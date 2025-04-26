شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندي: كلمة الرئيس تضمنت رسائل حاسمة أهمها أن القضية الفلسطينية فى قلب الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، حملت العديد من الرسائل الوطنية والقومية المهمة، التي تعكس ثبات الموقف المصري تجاه القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما تضمنته الكلمة من تأكيدات حول رفض التهجير وضرورة إعادة إعمار غزة وفق خطة عربية إسلامية، يعكس إدراكا مصريا عميقا لحساسية المرحلة.

وأضاف "الجندي"، أن الرئيس السيسي شدد بوضوح على أن القضية الفلسطينية ليست فقط مسؤولية قومية بل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، وهو ما يترسخ منذ عقود، ويُجدد التأكيد عليه اليوم في ظل محاولات تصفية القضية وفرض واقع جديد بالقوة، موضحا أن رفض مصر المطلق لأي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين يعكس التزاما تاريخيا لا يتغير رغم الضغوط الدولية والإقليمية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حديث الرئيس عن السلام العادل والشامل وربطه بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، يؤكد رؤية مصر الثابتة بأن لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، مؤكدا أن هذه الرؤية هي الوحيدة القادرة على كسر دوائر العنف والانتقام، منوها عن أن الرئيس أرسل في كلمته رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بضرورة الاضطلاع بدورهم المنوط بهم في دعم الحق الفلسطيني.

وأكد النائب حازم الجندي، أن مصر لا تزال صخرة صلبة في مواجهة التحديات الإقليمية، وتتصدى بكل حسم لمحاولات فرض حلول أحادية على حساب حقوق الشعوب، مشددا على أن الكلمة تمثل تجسيدا حقيقيا لمعادلة مصرية متوازنة تجمع بين الكرامة الوطنية، والانحياز للقيم الإنسانية، والحفاظ على الثوابت، قائلا:" الاحتفاء بتحرير سيناء جاء متزامنا مع معركة دبلوماسية وإنسانية كبرى تخوضها مصر على الساحة الدولية لإنهاء العدوان على غزة، وهو ما يعكس شمولية الرؤية المصرية تجاه قضاياها الداخلية والخارجية."