"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق اجواء القطاعين الشرقي والأوسط وإقليم التفاح

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية فوق اجواء القطاع الشرقي والاوسط وإقليم التفاح". هذا وأفاد المراسل، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تحليقه على علو منخفض جدا فوق عدد من مناطق الجنوب من صيدا وصور والنبطية والقرى المجاورة".

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