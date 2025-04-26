جورج بقعوني: البابا فرنسيس كان جريئًا وتحدّث عن الحق بشأن غزة

أشار متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني، إلى "البابا فرنسيس أراد البساطة"، في مراسم جنازته ودفنه.

ولفت، في حديث لقناة "إل بي سي أي" قُبيل جنازة البابا فرنسيس، إلى أنّ "البابا فرنسيس كان لديه طمأنينة بأن الله معه"، لافتًا إلى المعاناة في إدارة الكنيسة، وقال بقعوني إنّ "البابا فرنسيس كان جريئًا".

وأوضح بقعوني أنّ "أمام التضحية لوحدة المسيحيين كل أمر يهون"، في تعليق على مسألة توحيد عيد الفصح.

وأشار إلى أنّ "البابا فرنسيس تحدث عن الحق"، بشأن قطاع غزة.