ميناسيان: البابا فرنسيس قام بخطوة كبيرة للتجدد في الكنيسة الكاثوليكية

أشار كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، إلى أن "البابا فرنسيس كان يتعذب بسبب وجود الحروب"، موضحًا أنّ البابا فرنسيس قام بخطوة كبيرة للتجدد في الكنيسة الكاثوليكية".

وقال، في مقابلة مع قناة "إم تي في"، إنّ "البابا فرنسيس كان لديه أمنية لتحديد تاريخ لعيد الفصح لكل الكنائس"، مشيرًا إلى أنّه الشخص الذي جمع كل النفوس المبتعدة عن الكنيسة في بساطته ونأمل أن تستمر الكنيسة على خطواته".