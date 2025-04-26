أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "بعض المدارس في محافظة بعلبك الهرمل خاصةً بلدة بدنايل مستمرة بالاضراب منذ خمسة عشر يومًا، واللافت في الموضوع أن الطلاب السوريين يتابعون الدراسة في المدرسة مع نفس الاساتذة والطلاب اللبنانيين في منازلهم". وأضأفت "أهالي الطلاب يناشدون وزير التربية ريما كرامي والمعنيين لعودة الطلاب الى صفوفهم باقرب وقت".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": بعض مدارس بعلبك الهرمل مستمرة في الإضراب رغم متابعة الطلاب السوريين دراستهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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